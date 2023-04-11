Отключение воды в Днепре 11 апреля: адреса

Коммунальные службы информируют, что по состоянию на 6.00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение на левом берегу.

Воды нет по адресам:

– Донецкое шоссе, 2, 4, 6, 8, 10;

– ул. Дементьева, 2, 6, 10, 12, 14;

– ул. Шолохова, 5, 7, 13, 17, 19.

Также в настоящее время снижено давление в домах по следующим адресам:

– ул. Таганрогская;

– ул. Чайковского;

– ул. Промышленная;

– ул. Декабрьская.

Водоснабжение будет возобновлено до конца дня.

По состоянию на 6:00 все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

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