Отключение света и воды в Днепре 13 июня: адреса

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ в поселке Березановка по ул. Балхаська, 75 прекращено водоснабжение у жильцов домов на этой улице.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Коммунальные службы Днепра информируют о ситуации с водоснабжением и отключением электроэнергии по состоянию на утро 13 июня.

В Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13…

Житель одного из сел Синельниковского района обманывал людей на продажах…

В результате обстрела жилого дома в Кривом Роге, который россияне…

Число жертв в Кривом Роге растет, — ОВА В результате обстрела жилого дома в Кривом Роге, который россияне совершили в ночь на 13 июня, погибли три человека, еще 25 - ранены. просмотров

ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, — Генштаб Противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 ракет, которыми россияне атаковали Украину в ночь на 13 июня. 0 просмотров

Продавал несуществующую военную форму: на Днепропетровщине задержали мошенника Житель одного из сел Синельниковского района обманывал людей на продажах в интернете. Покупателям мошенник предлагал, в частности, военную одежду. просмотров

Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие В Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушения жилых объектов, сильно пострадали гражданские, а также есть погибшие. Кроме того, под завалами могут находиться люди, и спасатели ведут работы на месте "прилета". просмотров

Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине 12 июня в 13:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Антошкина Заводского района города Каменское, из окна квартиры идет дым. просмотров

Точно в цель: украинские военные уничтожили вражеский «Аллигатор» Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием "Аллигатор". просмотров

От любви до ненависти: на Днепропетровщине женщина чуть не убила своего мужа Преступление произошло в пятницу, 9 июня по месту жительства супругов в одном из сел Никопольского района. просмотров