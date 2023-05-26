Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 26 мая

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграм канале предприятия – https://t.me/cek_info .

Света не будет с 8:00 до 17:00.

В течение пятницы, 26 мая, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре временно останутся без света.

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