Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 26 мая

Сегодня 10:00
просмотров

В течение пятницы, 26 мая, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре временно останутся без света.

Новости Днепра про Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 26 мая

Где не будет света:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

Света не будет с 8:00 до 17:00.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграм канале предприятия – https://t.me/cek_info.

Читайте также:

Новости Днепра про Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 26 маяУкраїнська Новости Днепра про Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 26 маяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем: потери России в войне за сутки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем: потери России в войне за сутки

    Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26…

    Как в Днепре работает общественный транспорт 26 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Как в Днепре работает общественный транспорт 26 мая

    Сегодня, 26 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

    Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: что известно

    Ночью россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область дронами и ракетами.

    В Днепре на Илларионовской горела квартира (ФОТО, ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    В Днепре на Илларионовской горела квартира (ФОТО, ВИДЕО)

    Пожежа знищила квартиру на вулиці Іларіонівській у Самарському районі Дніпра…

    Последние новости

    Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем: потери России в войне за сутки
    Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем: потери России в войне за сутки

    Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26 мая, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 205720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистем и самолет.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 26 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 26 мая

    Сегодня, 26 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: что известно
    Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: что известно

    Ночью россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область дронами и ракетами.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре на Илларионовской горела квартира (ФОТО, ВИДЕО)
    В Днепре на Илларионовской горела квартира (ФОТО, ВИДЕО)

    Пожежа знищила квартиру на вулиці Іларіонівській у Самарському районі Дніпра увечері 25 травня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «шахедами» по Украине.
    Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «шахедами» по Украине.

    Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Днепровские спортсмены — призеры Чемпионата Украины по водному поло
    Днепровские спортсмены — призеры Чемпионата Украины по водному поло

    Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода на 26 мая: в Днепре облачно, ожидается дождь
    Погода на 26 мая: в Днепре облачно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    В Днепре прогремела серия мощных взрывов
    В Днепре прогремела серия мощных взрывов

    В Днепре звучали взрывы

    Сегодня 03:42
    просмотров
    Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один — поврежден
    Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один — поврежден

    Украинские военные сегодня, 25 мая, смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
    Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП

    Контрнаступ українських військових розпочався і триває вже кілька днів, інтенсивні бойові дії розгорнулися по всій лінії кордону.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх