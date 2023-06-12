Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 12 июня

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 12 июня, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.

Где не будет света:

просп. О. Поля: 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграм канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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