Отключение света в Днепре 19 декабря: причина и адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 19 декабря, в Днепре выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Квартальная: 36;

ул. Инженерная: 7-В, 12;

ул. Казакевича: 9;

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Казака Мамая: 12-20 (четные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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