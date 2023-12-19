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Отключение света в Днепре 19 декабря: причина и адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Отключение света в Днепре 19 декабря: причина и адреса

Сегодня, 19 декабря, в Днепре выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Квартальная: 36;
  • ул. Инженерная: 7-В, 12;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Вроцлавская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 12-20 (четные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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