«Отец» хрущевок и автор самого длинного дома на центральном проспекте: какие здания проектировал в Днепре архитектор Щербаков

Архитектор Дмитрий Щербаков родился в Днепре и начал работать в Управлении проектирования и развития Днепропетровска еще до начала Второй мировой войны, а после – в «Днепргражданпроекте» и является заслуженным архитектором Украины. Он – автор многих зданий, возведенных в Днепре с 1940 по 1970-е годы.
Одной из его первых работ является дом между улицами Княгини Ольги и Василия Чапленко. Необычность здания в том, что со стороны одной улицы в доме 5 этажей, а со стороны другой – уже 8. Возведено здание было в 1950 году.
Еще одно известное здание работы Щербакова находится на проспекте Яворницкого. Раньше на его месте была гостиница «Франция», но она была разрушена во время войны. Восстанавливать ее не стали, а на месте здания построили жилой дом для рабочих завода им. Коминтерна. Общая длина дома составляет почти 100 метров.
Также на проспекте есть еще один дом, возведенный по проекту Дмитрия Щербакова – в нем когда-то находился кинотеатр «Украина», но сейчас это торговый центр.
Щербаков спроектировал и «Дом с башней», который находится на пересечении Яворницкого и Фабра.
Является он автором водной станции в парке Сагайдак. В то время было очень модно использовать ажурные «декорации» при оформлении парков и скверов. Станция была построена в 1952 году. Сейчас здание разрушено и увидеть его можно только на фото. По некоторым данным, водную станцию на Монастырском острове также проектировал Щербаков, но точного подтверждения этой информации нет.
Также только на фото можно увидеть, как выглядела реконструированная Привокзальная площадь после Второй мировой войны. Работы над ее восстановлением начались в 1947 году, «создавали» ее сразу несколько зодчих, среди которых и Дмитрий Щербаков.
Все эти здания выполнены в стиле «сталинский ампир» с различными украшениями в виде портиков, рустовки, колонн и различных декоративных элементов. Но в конце 1950-х годов Щербаков стал проектировать здания совершенно иного вида. Его называют одним из «отцов» хрущевок, что находятся на проспекте Гагарина. Именно он руководил застройкой этого района с 1961 по 1965 годы. В ансамбль домов и магазинов входил и кинотеатр «Космос», который снесли несколько лет назад.
Дмитрий Щербаков был одним из самых востребованных архитекторов. Он работал не только над домами, кинотеатрами и водными станциями. Среди его проектов – также старый автовокзал. Возведенное в 1966 году здание по тем меркам выглядело очень прогрессивно: много стекла, света и геометрическая форма строения. Но к 1990 году здание устарело, там оказалось слишком мало места и его снесли.
Одним из самых сложных проектов в работе Дмитрия Щербакова было здание областной администрации. В отличии от домов на проспекте Яворницкого или Гагарина, где их строили фактически на огромной свободно территории, здание администрации нужно было «вписать» в уже существующий ансамбль из парка, сквера и областного совета.
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