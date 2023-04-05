Отдала детям 30 лет жизни: в Днепре попрощаются с известной учительницей

В Днепре ушла из жизни учительница физики и математики Валентина Зинова.

О печальном известии сообщил коллега Виктор Саленко.

Валентина Васильевна – учительница физики и математики школы №91. К сожалению, 4 апреля ее сердце остановилось. По словам коллег, она всегда была готова помочь, была талантливым педагогом и посвятила детям 30 лет своей жизни.

Свою карьеру начала в августе 1992, когда стала учительницей физики в днепровской школе. Педагог воспитала не одно поколение будущих ученых. Ее воспитанники постоянно занимали призовые места на различных конкурсах и олимпиадах. Бывшие ученики говорят, что Валентина Васильевна была строгой, но отзывчивой и всегда приходила им на помощь.

Последний год Валентина Васильевна занималась волонтерством. Ей было 70 лет.

Попрощаются с учительницей в четверг 6 апреля, в 12:00 в помещении морга больницы №6 по улице Батумской.

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