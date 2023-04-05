Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Отдала детям 30 лет жизни: в Днепре попрощаются с известной учительницей

Сегодня 17:47
просмотров

В Днепре ушла из жизни учительница физики и математики Валентина Зинова.

Новости Днепра про Отдала детям 30 лет жизни: в Днепре попрощаются с известной учительницей

О печальном известии сообщил коллега Виктор Саленко.

Валентина Васильевна – учительница физики и математики школы №91. К сожалению, 4 апреля ее сердце остановилось. По словам коллег, она всегда была готова помочь, была талантливым педагогом и посвятила детям 30 лет своей жизни.

Свою карьеру начала в августе 1992, когда стала учительницей физики в днепровской школе. Педагог воспитала не одно поколение будущих ученых. Ее воспитанники постоянно занимали призовые места на различных конкурсах и олимпиадах. Бывшие ученики говорят, что Валентина Васильевна была строгой, но отзывчивой и всегда приходила им на помощь.

Последний год Валентина Васильевна занималась волонтерством. Ей было 70 лет.

Попрощаются с учительницей в четверг 6 апреля, в 12:00 в помещении морга больницы №6 по улице Батумской.

Читайте также:

Новости Днепра про Отдала детям 30 лет жизни: в Днепре попрощаются с известной учительницейУкраїнська Новости Днепра про Отдала детям 30 лет жизни: в Днепре попрощаются с известной учительницейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:06
    Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

    Первое учебное заведение было построено в нашем городе более 200-лет…

    100 тысяч гривен с перевозчиков: в Днепре на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:50
    100 тысяч гривен с перевозчиков: в Днепре на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности

    В Днепре задержали чиновника, который брал взятки с перевозчиков.

    Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет
    Новости Днепра
    Сегодня 15:54
    Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:53
    Запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу

    В департаменте транспорта ответили, появится ли в Днепре маршрут, соединяющий…

    Последние новости

    В Кривом Роге в многоквартирном доме загорелись электропровода (ФОТО)
    В Кривом Роге в многоквартирном доме загорелись электропровода (ФОТО)

    Пожарные спасли из задымленных квартир троих детей и женщину.

    Сегодня 18:27
    0
    просмотров
    Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)
    Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

    Первое учебное заведение было построено в нашем городе более 200-лет назад. Желающих получать образование было не много – в среднем за год выпускалось до 15 человек. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела первая мужская гимназия в городе.

    Сегодня 18:06
    просмотров
    Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригады
    Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригады

    Светлая память!

    Сегодня 17:58
    0
    просмотров
    100 тысяч гривен с перевозчиков: в Днепре на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности
    100 тысяч гривен с перевозчиков: в Днепре на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности

    В Днепре задержали чиновника, который брал взятки с перевозчиков.

    Сегодня 16:50
    0
    просмотров
    Городскому голове Желтых Вод выделили большую премию: в сети осудили такое решение
    Городскому голове Желтых Вод выделили большую премию: в сети осудили такое решение

    29 марта на сессии депутаты Желтоводского городского совета проголосовали за решение о выделении городскому голове Дмитрию Ханису премии в размере более 180 тысяч гривен в год (приблизительно по 15 тысяч в месяц).

    Сегодня 16:19
    2
    просмотров
    Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет
    Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    Запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу
    Запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу

    В департаменте транспорта ответили, появится ли в Днепре маршрут, соединяющий жилой массив Парус с ж/м Победа.

    Сегодня 15:53
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе нашли тело женщины: что говорят в полиции
    В Днепре на Донецком шоссе нашли тело женщины: что говорят в полиции

    Обстоятельства устанавливают.

    Сегодня 15:17
    0
    просмотров
    Самая старшая живет в Днепре: в Днепропетровской области проживает 54 долгожителя
    Самая старшая живет в Днепре: в Днепропетровской области проживает 54 долгожителя

    В Днепропетровской области живет 54 человека старше ста лет.

    Сегодня 15:05
    просмотров
    Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса
    Некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

    Сегодня, 5 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:52
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх