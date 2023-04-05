Отдала детям 30 лет жизни: в Днепре попрощаются с известной учительницей

О печальном известии сообщил коллега Виктор Саленко.
Валентина Васильевна – учительница физики и математики школы №91. К сожалению, 4 апреля ее сердце остановилось. По словам коллег, она всегда была готова помочь, была талантливым педагогом и посвятила детям 30 лет своей жизни.
Свою карьеру начала в августе 1992, когда стала учительницей физики в днепровской школе. Педагог воспитала не одно поколение будущих ученых. Ее воспитанники постоянно занимали призовые места на различных конкурсах и олимпиадах. Бывшие ученики говорят, что Валентина Васильевна была строгой, но отзывчивой и всегда приходила им на помощь.
Последний год Валентина Васильевна занималась волонтерством. Ей было 70 лет.
Попрощаются с учительницей в четверг 6 апреля, в 12:00 в помещении морга больницы №6 по улице Батумской.
Читайте также:
Автор:
Первое учебное заведение было построено в нашем городе более 200-лет…
В Днепре задержали чиновника, который брал взятки с перевозчиков.
Заряжайте телефоны и повербанки!
В департаменте транспорта ответили, появится ли в Днепре маршрут, соединяющий…
Пожарные спасли из задымленных квартир троих детей и женщину.
Первое учебное заведение было построено в нашем городе более 200-лет назад. Желающих получать образование было не много – в среднем за год выпускалось до 15 человек. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела первая мужская гимназия в городе.
Светлая память!
В Днепре задержали чиновника, который брал взятки с перевозчиков.
29 марта на сессии депутаты Желтоводского городского совета проголосовали за решение о выделении городскому голове Дмитрию Ханису премии в размере более 180 тысяч гривен в год (приблизительно по 15 тысяч в месяц).
Заряжайте телефоны и повербанки!
В департаменте транспорта ответили, появится ли в Днепре маршрут, соединяющий жилой массив Парус с ж/м Победа.
Обстоятельства устанавливают.
В Днепропетровской области живет 54 человека старше ста лет.
Сегодня, 5 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!