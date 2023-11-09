Отдала 45 лет жизни работе: в Днепре умерла одна из эксзаведующих историческим музеем

О печальном известии заметили на Facebook-странице Днепропетровского исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.
Надежда Михайловна Шеймина скончалась в ночь на 8 ноября. Как отметили музейщики, она отдала 45 лет жизни историческому музею. Прошла путь от научного сотрудника до заведующей отделом.
Зарекомендовала себя как усердный, ответственный, безотказный в сложных ситуациях работник. В нашей памяти он останется как светлый, жизнерадостный человек, дружелюбный и позитивно настроенный, — отмечают музейщики.
Надежда Михайловна родилась в Запорожье. Сначала работала на заводе, а затем поступила на исторический факультет Харьковского университета. После окончания 4-го курса перевелась в ДНУ.
С 20 апреля 1976 года по 13 февраля 2021 года работала в историческом музее.
Начинала работу в отделе «История советского общества» (отдел «Истории Украины современного периода и этнографии»). После того как в 1997 г. был разобран зал №8, руководила рабочей группой по обновлению экспозиции, рассказывающей об истории края во времена Независимости Украины.
Занималась изучением таких тем как: политическое и общественное развитие региона с 1945 по 2021; деятельность политических партий и избирательные процессы в городе, области и Украине; репрессии и диссидентское движение во времена РСФСР.
Автор многих музейных выставок и мероприятий. Участвовала в региональных, всеукраинских и иностранных конференциях.
Тоскуем и помним, — отмечают коллеги.
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