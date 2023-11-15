Отдал жизнь за Украину: на войне погиб воин из Днепра Станислав Грабовский

Вечная слава!

В бою за Украину погиб воин из Днепра Станислав Грабовский.

Об этом сообщают его родные и знакомые на своих страницах в соцсетях.

Станислав пополнил ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году. Он мужественно защищал нашу страну.

До войны он был активным участником украинского бегового сообщества, участвовал во многих украинских стартах, был соавтором подкаста «Бег из дивана» и автором остроумных мемов о беге.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Станислава Грабовского!

Если у вас есть возможность финансово помочь родителям Героя, можете перевести любую сумму на карту: 4149499140081272, Грабовский Леонид Тимофеевич, отец Станислава.

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