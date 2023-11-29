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  • Отдал жизнь за Украину: на войне погиб 43-летний солдат ВСУ с Днепропетровщины

Отдал жизнь за Украину: на войне погиб 43-летний солдат ВСУ с Днепропетровщины

Сегодня 09:01
просмотров

Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Отдал жизнь за Украину: на войне погиб 43-летний солдат ВСУ с Днепропетровщины

27 октября 2023 года в борьбе с российскими оккупантами возле н. п. Сергеевка Луганской области погиб солдат ВСУ Дмитрий Клюшник. Ему было 43 года.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

В марте 2022 года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу в должности сержанта-командира отделения одной из воинских частей.

У защитника остались жена, две дочери, родители и сестра.

Попрощаются с воином сегодня, 29 ноября, в с. Затишное Каменского района.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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