Отдал жизнь за Украину: на войне погиб 43-летний солдат ВСУ с Днепропетровщины

27 октября 2023 года в борьбе с российскими оккупантами возле н. п. Сергеевка Луганской области погиб солдат ВСУ Дмитрий Клюшник. Ему было 43 года.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
В марте 2022 года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу в должности сержанта-командира отделения одной из воинских частей.
У защитника остались жена, две дочери, родители и сестра.
Попрощаются с воином сегодня, 29 ноября, в с. Затишное Каменского района.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 29 ноября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.
Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов…
Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас…
Берегите себя!
Сегодня, 29 ноября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.
В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушилась часть здания.
В Днепре очередной скандал с маршрутщиком и военным, которого отказались везти бесплатно.
На месте работают правоохранители.
В Днепре из-за непогоды проблемы с транспортом.
Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления.
Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас с заболеваемостью ОРВИ и COVID.
Берегите себя!
Ему на помощь вызвали спасателей.
Враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!