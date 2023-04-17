«От всего Днепра» – бойцы ТрО показали технику, которую им привез Филатов

17 апреля в Отдельную бригаду территориальной обороны приехал мэр Борис Филатов, чтобы лично передать военным три грузовика, более 30 квадрокоптеров, приборы ночного видения, тепловизоры, а также компьютерную технику, более сотни павербанков и других комплектующих.
«Городской голова привез эти подарки и несколько ящиков с рисунками детей, которые тоже хотели помочь воинам, защищающим город и Украину от российского нашествия. Делайте, как Днепр – помогайте подразделениям территориальной обороны и ВСУ. Итого к победе!»,— говорится в сообщении Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра.
Со своей стороны мэр Борис Филатов отметил, что такая возможность посетить бойцов и доставить им важное снаряжение стала для него лучшим способом отметить Пасхальные праздники.
«Лучшая Пасха – это когда ты можешь привезти паски, детские рисунки и грузовики с дронами прямо на передовую. От всего Днепра», — сказал мэр.
Как известно, несколько дней назад город доставил на передовую рекордную партию необходимого оборудования. Это около 1,5 тыс. различных принадлежностей для двадцати пяти воинских частей. Стоимость оснащения составила 100 млн. грн.
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