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От тяжелого ранения скончался Герой из Днепровского района Виктор Чабаненко

Сегодня 15:11
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От тяжелого ранения скончался Защитник Виктор Чабаненко.

Новости Днепра про От тяжелого ранения скончался Герой из Днепровского района Виктор Чабаненко

Об этом сообщает Солонянская территориальная община в соцсети Facebook.

Война продолжает приносить горе и боль в наших семьях и общинах. Солонянщина в трауре. С глубокой печалью сообщаем, что погиб от тяжелого ранения, полученного в бою за нашу Родину, Воин и верный сын Украины Виктор Владимирович Чабаненко, житель села Маяк, — говорится в сообщении.

Прощание с павшим Защитником состоялось сегодня, в 12:00.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

 
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