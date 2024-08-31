От тяжелого ранения скончался Герой из Днепровского района Виктор Чабаненко

Об этом сообщает Солонянская территориальная община в соцсети Facebook.
Война продолжает приносить горе и боль в наших семьях и общинах. Солонянщина в трауре. С глубокой печалью сообщаем, что погиб от тяжелого ранения, полученного в бою за нашу Родину, Воин и верный сын Украины Виктор Владимирович Чабаненко, житель села Маяк, — говорится в сообщении.
Прощание с павшим Защитником состоялось сегодня, в 12:00.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
Автор:
В Днепропетровской области 27-летнюю женщину обманули на большую сумму денег.
Трое подростков развлечения разбили городское имущество.
В Кривом Роге горожане перекрыли дорогу по улице Николая Светальского.
На районе Левобережный-3 местных жителей с утра ждал неприятный сюрприз.
В Днепропетровской области 27-летнюю женщину обманули на большую сумму денег.
Трое подростков развлечения разбили городское имущество.
В Кривом Роге горожане перекрыли дорогу по улице Николая Светальского.
На районе Левобережный-3 местных жителей с утра ждал неприятный сюрприз.
Легкоатлетка из Днепра завоевала серебряную награду на Паралимпиаде.
В Днепре вчера вечером произошел серьезный пожар.
Враг ночью обстреливал Днепропетровщину из артиллерии.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут избежать наказания.
Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден огонь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!