От ранений умер Герой из Днепропетровщины Сергей Дремелецкий

От ранений умер Герой из города Синельниково Дремелецкий Сергей Алексеевич.

В результате ранений умер Герой из города Синельниково.

Об этом сообщает портал «Синельниково – Sin City Life» в Facebook.

28 августа 2024 перестало биться сердце Защитника Украины из нашей общины Дремелецкого Сергея Алексеевича. 27-летний военный скончался в больнице в результате ранений, полученных во время выполнения боевых задач на территории Суджанского района Курской области российской федерации, говорится в сообщении.

Сергей присоединился к собратьям в мае 2024 года и успел зарекомендовать себя, как искусного воина, преданного присяге.

Дома у мужчины остались родители, бабушка, тетя, двоюродные брат и сестра, маленький племянник.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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