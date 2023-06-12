От любви до ненависти: на Днепропетровщине женщина чуть не убила своего мужа

Преступление произошло в пятницу, 9 июня по месту жительства супругов в одном из сел Никопольского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Во время ссоры 48-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину несколько раз. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

10 июня женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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