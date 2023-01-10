От чего погибли мальчики, которые нашли мертвыми в карьере в Кривом Роге: результат экспертизы

Месяц назад двоих мальчиков нашли мертвыми на территории карьера в Кривом Роге. Наконец-то завершилась длительная судмедэкспертиза и стало известно от чего погибли дети. По словам полицейских, смерть наступила в результате переохлаждения, пишет «Суспільне Дніпро».
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в начале декабря стало известно, что двоих малолетних школьников нашли мертвыми на территории одного из предприятий Кривого Рога. Мальчиков искали в городе и в районе более двух недель.
Детей нашли раздетыми в карьере в нескольких километрах от дома. Обнаружили тела мальчиков работники предприятия, которые проверяли территорию по просьбе полицейских. Правоохранители отметили, что поиски продолжались так долго, потому что карьер не работал, а посторонние не могли попасть сюда. Как отметили полицейские на учете в соцслужбах, семьи детей не состояли.
Читайте также:
Автор:
С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный…
Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу…
Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о…
6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о…
С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный фонд Украины. Подать документы на получение средств можно в электронном и бумажном виде, а выплаты от него начнут поступать уже на третий день после заявления работодателя.
Светлая память!
Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу в Днепре. Почти все они – дети титулованных родителей, имеют документы, чипы, а в будущем могут не только радовать хозяина, но и участвовать в выставках.
Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.
Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.
Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Нарвской.
В Кривом Роге судили мужчину, который создал фейковый аккаунт на имя Александра Вилкула для якобы сбора средств для ВСУ.
На границе с Польшей задержали пророссийски настроенную жительницу Никополя.
6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микуличина происходит конфликт между компанией мужчин – один из участников получил ножевое ранение.
В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех, что были отреставрированы и сегодня живут новой жизнью – еще меньше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как более 100 лет назад выглядел трехэтажный дом, где сегодня находится один из самых известных…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!