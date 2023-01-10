От чего погибли мальчики, которые нашли мертвыми в карьере в Кривом Роге: результат экспертизы

Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых нашли мертвыми в карьере Кривого Рога.

Месяц назад двоих мальчиков нашли мертвыми на территории карьера в Кривом Роге. Наконец-то завершилась длительная судмедэкспертиза и стало известно от чего погибли дети. По словам полицейских, смерть наступила в результате переохлаждения, пишет «Суспільне Дніпро».

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в начале декабря стало известно, что двоих малолетних школьников нашли мертвыми на территории одного из предприятий Кривого Рога. Мальчиков искали в городе и в районе более двух недель.

Детей нашли раздетыми в карьере в нескольких километрах от дома. Обнаружили тела мальчиков работники предприятия, которые проверяли территорию по просьбе полицейских. Правоохранители отметили, что поиски продолжались так долго, потому что карьер не работал, а посторонние не могли попасть сюда. Как отметили полицейские на учете в соцслужбах, семьи детей не состояли.

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