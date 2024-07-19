От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и области

По меньшей мере, 10 актуальных вакансий с высокой зарплатой появились в Днепре и области.

Днепропетровская служба занятости снова обнародовала перечень высокооплачиваемых актуальных вакансий, которые сейчас есть в базе. Работу предлагают в Днепре, Каменском, Павлограде, Верхнеднепровске.

1. Мастер производственного участка – 51 849 грн., г. Каменское;

2. Главный инженер – 45 000 грн., г. Верхнеднепровск;

3. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 45 000 грн., г. Днепр;

4. Газорезчик – 45 000 грн., г. Днепр;

5. Машинист горных выемочных машин – 40 000 грн., г. Павлоград;

6. Токарь-расточник – 40 000 грн., г. Днепр;

7. Производитель каркасов – 40 000 грн., г. Днепр;

8. Столяр – 40 000 грн, г. Днепр;

9. Главный бухгалтер – 40 000 грн, г. Днепр;

10. Горняк очистного забоя – 38 000 грн., г. Павлоград.

Больше вакансий можно найти ТУТ.

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