От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и области

Днепропетровская служба занятости снова обнародовала перечень высокооплачиваемых актуальных вакансий, которые сейчас есть в базе. Работу предлагают в Днепре, Каменском, Павлограде, Верхнеднепровске.
1. Мастер производственного участка – 51 849 грн., г. Каменское;
2. Главный инженер – 45 000 грн., г. Верхнеднепровск;
3. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 45 000 грн., г. Днепр;
4. Газорезчик – 45 000 грн., г. Днепр;
5. Машинист горных выемочных машин – 40 000 грн., г. Павлоград;
6. Токарь-расточник – 40 000 грн., г. Днепр;
7. Производитель каркасов – 40 000 грн., г. Днепр;
8. Столяр – 40 000 грн, г. Днепр;
9. Главный бухгалтер – 40 000 грн, г. Днепр;
10. Горняк очистного забоя – 38 000 грн., г. Павлоград.
Больше вакансий можно найти ТУТ.
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