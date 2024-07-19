Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и области

От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и области

Вчера 15:24
просмотров

По меньшей мере, 10 актуальных вакансий с высокой зарплатой появились в Днепре и области.

Новости Днепра про От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и области

Днепропетровская служба занятости снова обнародовала перечень высокооплачиваемых актуальных вакансий, которые сейчас есть в базе. Работу предлагают в Днепре, Каменском, Павлограде, Верхнеднепровске.

1. Мастер производственного участка – 51 849 грн., г. Каменское;
2. Главный инженер – 45 000 грн., г. Верхнеднепровск;
3. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 45 000 грн., г. Днепр;
4. Газорезчик – 45 000 грн., г. Днепр;
5. Машинист горных выемочных машин – 40 000 грн., г. Павлоград;
6. Токарь-расточник – 40 000 грн., г. Днепр;
7. Производитель каркасов – 40 000 грн., г. Днепр;
8. Столяр – 40 000 грн, г. Днепр;
9. Главный бухгалтер – 40 000 грн, г. Днепр;
10. Горняк очистного забоя – 38 000 грн., г. Павлоград.

Больше вакансий можно найти ТУТ. 

Читайте также:

Новости Днепра про От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про От 38 до 51 тысяч гривен: наиболее высокооплачиваемые актуальные вакансии в Днепре и областиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Он выбрал быть счастливым»: житель Днепра устроил «водное шоу» в фонтане ТЦ (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 22:13
    «Он выбрал быть счастливым»: житель Днепра устроил «водное шоу» в фонтане ТЦ (ВИДЕО)

    Житель Днепра купался в фонтане ТЦ.

    Пошли третьи сутки: в Днепре самый длинный дом в городе до сих пор без света из-за аварии
    Новости Днепра
    Вчера 21:56
    Пошли третьи сутки: в Днепре самый длинный дом в городе до сих пор без света из-за аварии

    Проблему до сих пор не удалось решить.

    Пили мало воды: в Днепре по меньшей мере четверо детей пострадали от аномальной жары
    Новости Днепра
    Вчера 21:07
    Пили мало воды: в Днепре по меньшей мере четверо детей пострадали от аномальной жары

    За последнюю неделю четверо детей попали в больницу из-за теплового…

    Заливают улицы машинным маслом: в Днепре 12 квартал терроризируют странные вандалы
    Новости Днепра
    Вчера 19:46
    Заливают улицы машинным маслом: в Днепре 12 квартал терроризируют странные вандалы

    На 12 квартале неизвестные заливают общественные места машинным маслом.

    Последние новости

    Погода на 20 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 20 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    «Он выбрал быть счастливым»: житель Днепра устроил «водное шоу» в фонтане ТЦ (ВИДЕО)
    «Он выбрал быть счастливым»: житель Днепра устроил «водное шоу» в фонтане ТЦ (ВИДЕО)

    Житель Днепра купался в фонтане ТЦ.

    Вчера 22:13
    1
    просмотров
    Пошли третьи сутки: в Днепре самый длинный дом в городе до сих пор без света из-за аварии
    Пошли третьи сутки: в Днепре самый длинный дом в городе до сих пор без света из-за аварии

    Проблему до сих пор не удалось решить.

    Вчера 21:56
    5
    просмотров
    Пили мало воды: в Днепре по меньшей мере четверо детей пострадали от аномальной жары
    Пили мало воды: в Днепре по меньшей мере четверо детей пострадали от аномальной жары

    За последнюю неделю четверо детей попали в больницу из-за теплового удара.

    Вчера 21:07
    3
    просмотров
    В Ирину Фарион стреляли: что известно о нападающем и состоянии языковеда
    В Ирину Фарион стреляли: что известно о нападающем и состоянии языковеда

    Во Львове стреляли в Ирину Фарион.

    Вчера 20:22
    10
    просмотров
    Заливают улицы машинным маслом: в Днепре 12 квартал терроризируют странные вандалы
    Заливают улицы машинным маслом: в Днепре 12 квартал терроризируют странные вандалы

    На 12 квартале неизвестные заливают общественные места машинным маслом.

    Вчера 19:46
    4
    просмотров
    В Днепре 20 июля будут выключать свет по 1 или 2 очереди, а ночью три часа не будет отключений
    В Днепре 20 июля будут выключать свет по 1 или 2 очереди, а ночью три часа не будет отключений

    Есть хорошие новости об отключениях света.

    Вчера 18:58
    3
    просмотров
    Побил до полусмерти и пошел спать: житель Днепра убил свою знакомую
    Побил до полусмерти и пошел спать: житель Днепра убил свою знакомую

    Житель Днепра убил свою сожительницу и ушел спать.

    Вчера 18:13
    4
    просмотров
    «Древнегреческие» мотивы: в городе на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок
    «Древнегреческие» мотивы: в городе на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок

    В Кривом Роге на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок.

    Вчера 17:28
    5
    просмотров
    Где жители Днепра смогут посмотреть Олимпиаду-2024: перечень каналов
    Где жители Днепра смогут посмотреть Олимпиаду-2024: перечень каналов

    Официальная церемония открытия летних Олимпийских Игр состоится уже через неделю – 26 июля. Проходить они будут во Франции. Украину в Париже представят 140 спортсменов в 26 видах спорта.

    Вчера 17:23
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх