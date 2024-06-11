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  • Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

Сегодня 19:19
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В Днепровском районе из-за ракетной атаки беременная женщина обратилась за помощью к врачам.

Новости Днепра про Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

Днепровский район россияне во вторник, 11 июня, атаковали ракетами. Их сбили наши защитники неба, спасшие не одну жизнь. Однако избежать последствий не удалось. С острой реакцией на стресс 37-летняя женщина в последнем месяце беременности. Однако с ней все хорошо, от госпитализации она отказалась.

Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и солнечная панель. Загорелся и сухостой. Пожар был потушен.

Новости Днепра про Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

По Никопольщине били дронами-камикадзе и артиллерией. Досталось райцентру и Покровской сельской общине.

Враг бил о инфраструктуре Никополя. Разрушено и жилье людей. Избиты пятиэтажка и 26 частных домов. А еще – медицинский центр, парники, трактор и линия электропередач. Изуродованы 14 хозяйственных построек, одно – уничтожено.

Новости Днепра про Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

Неспокойно было и на Криворожье. В заправку в Зеленодольской общине попал беспилотник. В результате загорелось оборудование. Огонь укротили спасатели. Пострадавших нет. 

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Новости Днепра про Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский районУкраїнська Новости Днепра про Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский районРусский

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