Осторожно – шаурма: в Днепре 10 человек отравились этим продуктом

Шаурма ежегодно становится причиной отравления многих людей.

Эту популярную уличную еду продают во многих точках, но летом ее употреблять очень опасно. В Днепре сообщают о первых случаях отравления.

Так, в социальных сетях пишут, что 10 человек отравились этим продуктом. Все они – в больнице с острым отравлением. Известно, что пострадавшие покупали шаурму в одном месте – точке, находящейся на остановке в одном из тупиков трамвая.

О факте отравления сообщили в санэпидемстанцию. В сети пишут, что у отравившихся людей взяли анализы, их опросили. Саму точку вроде бы тоже проверили, в сети даже писали, что там проводят дезинфекцию.

Но официальных комментариев от санэпидемстанции пока нет.

В сети также отметили, что полиция опечатала заведение.

Мы обратились по этому поводу за комментарием к правоохранителям. Когда будет ответ – сообщим!

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