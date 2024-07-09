Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Оставили на огороде разорванного кота: пригород Днепра терроризируют лисы

Сегодня 11:37
просмотров

В Обуховке фиксируют нашествие лис.

Новости Днепра про Оставили на огороде разорванного кота: пригород Днепра терроризируют лисы

Поселок Обуховка, расположенный возле Днепра, терроризируют лисы. Об этом сообщила местная депутат Оксана Билоус.

Недавно на своем огороде Оксана нашла разорванного кота. Это произошло после того, как половину ночи местные жители слышали крики животных. Известно, что в одном из заброшенных зданий на территории поселка живет лиса вместе с лисенками, которая и может быть причастна к убийству домашних животных.

Сегодня на своем огороде нашла останки уже второго разорванного кота. Недавно мне говорили, что в заброшке на улице Тихой живут лиса и лисенята, — отметила поселковая депутат.

Местные жители не в первый раз жалуются на лис, которые бегают во дворах и давят уток. Также люди боятся бешенства, ведь в поселке немало бродячих собак, которые могут контактировать с хищными зверями, а, как известно, лисицы это один из главных носителей этой болезни.

В поселковом совете сейчас раздумывают о предоставлении разрешения местным охотникам на уничтожение опасных животных.

Читайте также:

Новости Днепра про Оставили на огороде разорванного кота: пригород Днепра терроризируют лисыУкраїнська Новости Днепра про Оставили на огороде разорванного кота: пригород Днепра терроризируют лисыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепре можно набрать воду, если ее нет из-за отключения света: адреса и карта
    Новости Днепра
    Сегодня 12:54
    Где в Днепре можно набрать воду, если ее нет из-за отключения света: адреса и карта

    Жителям Днепра напомнили, где в городе можно набрать техническую воду.

    В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут

    В Днепре возникли проблемы с работой электротранспорта.

    В Днепре ребенок съел во время прогулки гриб с газона и отравился
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    В Днепре ребенок съел во время прогулки гриб с газона и отравился

    В Днепре маленький ребенок наелся грибами неизвестного происхождения.

    В Кривом Роге призывают сдавать кровь для пострадавших в результате вражеской атаки
    Новости Днепра
    Сегодня 11:33
    В Кривом Роге призывают сдавать кровь для пострадавших в результате вражеской атаки

    Жителей Кривого Рога просят сдать кровь для пострадавших от ракетных…

    Последние новости

    Где в Днепре можно набрать воду, если ее нет из-за отключения света: адреса и карта
    Где в Днепре можно набрать воду, если ее нет из-за отключения света: адреса и карта

    Жителям Днепра напомнили, где в городе можно набрать техническую воду.

    Сегодня 12:54
    2
    просмотров
    В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут
    В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут

    В Днепре возникли проблемы с работой электротранспорта.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    В Днепре ребенок съел во время прогулки гриб с газона и отравился
    В Днепре ребенок съел во время прогулки гриб с газона и отравился

    В Днепре маленький ребенок наелся грибами неизвестного происхождения.

    Сегодня 12:03
    1
    просмотров
    В Кривом Роге призывают сдавать кровь для пострадавших в результате вражеской атаки
    В Кривом Роге призывают сдавать кровь для пострадавших в результате вражеской атаки

    Жителей Кривого Рога просят сдать кровь для пострадавших от ракетных атак.

    Сегодня 11:33
    3
    просмотров
    Стало известно, как применяют графики отключений в Днепре и области
    Стало известно, как применяют графики отключений в Днепре и области

    Выяснилось, что означает применение нескольких очередей отключений одновременно.

    Сегодня 11:11
    2
    просмотров
    Как выглядел Днепр на цветных открытках 50 лет назад: без машин и с цветочными клумбами
    Как выглядел Днепр на цветных открытках 50 лет назад: без машин и с цветочными клумбами

    Днепр меняется с каждым днем. В городе появляются новые здания, торговые центры, проездные улицы становятся пешеходными и наоборот. Узнать и вспомнить, как наш город выглядел раньше можно только по фото.

    Сегодня 11:02
    2
    просмотров
    Стали известны имена погибших в результате ракетных обстрелов жителей Кривого Рога
    Стали известны имена погибших в результате ракетных обстрелов жителей Кривого Рога

    СМИ раскрыли имена людей, погибших в результате массированного обстрела Кривого Рога.

    Сегодня 10:38
    2
    просмотров
    В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки 8 июля
    В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки 8 июля

    Стало известно еще об одном погибшем.

    Сегодня 09:55
    4
    просмотров
    Пропала без вести: в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщину
    Пропала без вести: в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщину

    Полиция Днепра разыскивает 41-летнюю Татьяну Корниенко.

    Сегодня 09:41
    1
    просмотров
    Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки
    Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки

    Рынок «Озерка» - один из самых известных и популярных рынков города Днепр. Основанный еще в 1886 году за все это время он только расширялся и никогда не менял своего месторасположения.

    Сегодня 09:32
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх