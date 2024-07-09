Оставили на огороде разорванного кота: пригород Днепра терроризируют лисы

В Обуховке фиксируют нашествие лис.

Поселок Обуховка, расположенный возле Днепра, терроризируют лисы. Об этом сообщила местная депутат Оксана Билоус.

Недавно на своем огороде Оксана нашла разорванного кота. Это произошло после того, как половину ночи местные жители слышали крики животных. Известно, что в одном из заброшенных зданий на территории поселка живет лиса вместе с лисенками, которая и может быть причастна к убийству домашних животных.

Сегодня на своем огороде нашла останки уже второго разорванного кота. Недавно мне говорили, что в заброшке на улице Тихой живут лиса и лисенята, — отметила поселковая депутат.

Местные жители не в первый раз жалуются на лис, которые бегают во дворах и давят уток. Также люди боятся бешенства, ведь в поселке немало бродячих собак, которые могут контактировать с хищными зверями, а, как известно, лисицы это один из главных носителей этой болезни.

В поселковом совете сейчас раздумывают о предоставлении разрешения местным охотникам на уничтожение опасных животных.

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