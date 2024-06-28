Оставайтесь в укрытиях: в Днепре во время тревоги раздались взрывы

В пятницу, 28 июня, в Днепре прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале предупреждали о ракете в направлении города.
Эту информацию подтвердил и руководитель ОВА Сергей Лысак, сообщивший, что в Днепре было «громко», а детали будут впоследствии.
Председатель облсовета Днепропетровщины Николай Лукашук отметил, что оккупанты «поздравляют» нас с Днем Конституции и призвал оставаться в укрытиях.
По состоянию на данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало.
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