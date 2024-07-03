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Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Сегодня 08:49
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Жители города слышали взрыв.

Новости Днепра про Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Местные жители услышали взрыв.

Воздушная тревога раздалась в 08:15, перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении враждебных БПЛА в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Взрыв раздался около 08:45. В 08:47 Воздушные Силы сообщают о сохранении угрозы, ударные беспилотники двигаются в направлении города с запада.

Сохраняйте спокойствие, не покидайте укрытия! Не приближайтесь к окнам.

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