Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

Местные жители услышали взрыв.
Воздушная тревога раздалась в 08:15, перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении враждебных БПЛА в Днепропетровской области.
Взрыв раздался около 08:45. В 08:47 Воздушные Силы сообщают о сохранении угрозы, ударные беспилотники двигаются в направлении города с запада.
Сохраняйте спокойствие, не покидайте укрытия! Не приближайтесь к окнам.
Читайте также:
Автор:
Днепряне слышат серию взрывов.
В городе из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на…
В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще…
Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.
Днепряне слышат серию взрывов.
В городе из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на некоторых улицах.
В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще двое.
Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.
В Новокодакском районе Днепра горела квартира.
Хорошего дня, друзья!
Дружественный попугай заблудился в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.
Укрзализныця изменит правила перевозки животных.
В Новомосковском районе пропала женщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!