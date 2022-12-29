Оставайтесь в укрытиях: россия вывела в Черное море ракетоносители с 16 «Калибрами»

Об этом сообщает Оперативное командование «Південь».

К пуску готовы 16 «Калибров», предупредили в ОК.

Также зафиксирована активность стратегической авиации. По данным главы Николаевской ОВА, Россия подняла 13 истребителей.

Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины.

Как свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.