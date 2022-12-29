Оставайтесь в укрытиях: россия вывела в Черное море ракетоносители с 16 «Калибрами»

Об этом сообщает Оперативное командование «Південь».
К пуску готовы 16 «Калибров», предупредили в ОК.
Также зафиксирована активность стратегической авиации. По данным главы Николаевской ОВА, Россия подняла 13 истребителей.
Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины.
Как свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.
Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.
Читайте также:
Автор:
У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування…
ще одну громаду Днепропетровской области внесли в список пострадавших от…
В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку…
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування Нового року проводити у місті офіційне відкриття Новорічно-різдвяної ялинки.
ще одну громаду Днепропетровской области внесли в список пострадавших от боевых действий.
Зонт сегодня не понадобится!
В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину при помощи иранских дронов-камикадзе.
В Днепре на Новом мосту 17-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что на данный момент зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону региона.
На улице Генерала Воливача в Днепре произошел пожар на территории двора часто дома.
Российские захватчики и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек.
В Новомосковске за спицы взялись простые жители города.
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!