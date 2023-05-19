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Остановилось сердце сержанта из Днепропетровщины: его похоронят сегодня

Сегодня 06:45
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18 мая остановилось сердце сержанта из Днепропетровской области Эдуарда Михайлюка. Случилось это, когда воин находился в отпуске. Мужчине было 56 лет.

Новости Днепра про Остановилось сердце сержанта из Днепропетровщины: его похоронят сегодня

У него осталась гражданская жена, сын и мать. 

В 1986 году Эдуард окончил Днепродзержинский металлургический техникум. В течение 1987-1989 годов проходил срочную военную службу. Всю жизнь работал на стройке. 10 марта 2022 года присоединился к рядам ВСУ по мобилизации.

Прощание с павшим героем состоится 19 мая в 10:15. Панихида пройдет в 11:00 в казацкой церкви Пресвятой Покрова ПЦУ (ул. С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на кладбище по улице Романковской.

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