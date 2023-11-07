Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию

Ранее на Днепропетровщине остановили свою основную деятельность два важных горно-обогатительных предприятия — в Марганце и Покрове. Впоследствии стало известно, что частично приостанавливает свою работу завод ферросплавов в Никополе, для которого и добывалась руда. Несколько дней не было официальной информации по этому поводу, но наконец-то появилось объяснение от представителей завода.
В профильном сообществе Facebook опубликовали заявление от представителей Никопольского ферросплавного завода о работе на время зимнего периода. На предприятии говорят, что действий находящихся на противоположном берегу от Никополя россиян и вероятных перебоев с электроэнергией и водоснабжением на заводе приостановят работы.
Это по словам представителей завода поможет сохранить печные агрегаты и другое оборудование. Во время простоя работники будут заниматься строительными и ремонтными работами, чтобы модернизировать производственные процессы.
Администрация предприятия позаботилась о том, чтобы за каждым работником, не задействованным в вышеуказанных видах работ, сохранялись выплаты согласно действующему законодательству. Также за весь период российской агрессии против Украины предприятие ни на день не прекратило выплаты средней заработной платы всем мобилизованным в ряды ВСУ работникам и дальше продолжит это делать. После устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины, АО НЗФ готово продолжить постоянную работу, — говорится в сообщении.
Что касается клиентов завода, то для них подготовили запасы продукции на время простоя.
Уверяем наших партнеров – товарная продукция АО НЗФ есть на складах, в случае необходимости украинские производители будут обеспечены ферросплавами, — говорится в сообщении.
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