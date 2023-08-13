Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

44-летний защитник воевал в АТО с 2014 года, а после полномасштабного вторжения, 25 февраля, снова отправился фронт.
Трагическое известие сообщил политик Игорь Гуртовой на своей странице в Facebook.
«До последнего вздоха был верен присяге и украинскому народу. Константин Фадеев был настоящим патриотом Украины, мужественным воином и верным побратимом, а еще — хорошим сыном, любящим мужем, заботливым отцом, хорошим и верным другом, порядочным человеком, способным всегда прийти на помощь», — высказался о погибшем бойце Гуртовой.
У героя остались жена, двое сыновей и мать.
Читайте также:
Автор:
На Голубых озерах под Каменским в палаточном городке ночью произошло…
В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых…
Ночью, 13 августа, российские оккупанты дважды скорректировали тяжелую артиллерию на…
Сегодня с утра вражеские ракеты трижды обстреливали Никополь.
На Голубых озерах под Каменским в палаточном городке ночью произошло ДТП. Там водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения снес палатку, в которой спал ребенок.
В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых трамваев претерпела корректировки.
Ночью, 13 августа, российские оккупанты дважды скорректировали тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре проводят проверки модульных укрытий, предварительные выводы неутешительны.
Сегодня с утра вражеские ракеты трижды обстреливали Никополь.
Страшная история произошла в городе Каменское Днепропетровской области.
Сегодня спасатели ГСЧС достали собаку из заброшенного колодца.
В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Renault Cangoo и Skoda.
Прокуратура города Днепр начала проверку по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!