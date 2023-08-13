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  • Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

Сегодня 10:13
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В городе Новомосковск Днепропетровской области попрощались с героем Константином Фадеевым. Старший сержант, главный сержант механизированного подразделения погиб в бою с оккупантами 8 августа при освобождении города Бахмут.

Новости Днепра про Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

44-летний защитник воевал в АТО с 2014 года, а после полномасштабного вторжения, 25 февраля, снова отправился фронт.

Трагическое известие сообщил политик Игорь Гуртовой на своей странице в Facebook.

«До последнего вздоха был верен присяге и украинскому народу. Константин Фадеев был настоящим патриотом Украины, мужественным воином и верным побратимом, а еще — хорошим сыном, любящим мужем, заботливым отцом, хорошим и верным другом, порядочным человеком, способным всегда прийти на помощь», — высказался о погибшем бойце Гуртовой.

Новости Днепра про Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

У героя остались жена, двое сыновей и мать.

Новости Днепра про Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

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Новости Днепра про Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из ДнепропетровщиныРусский

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