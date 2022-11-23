Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницу

В июле 2022 года в Новомосковском районе произошло ужасное преступление.

Мужчина присматривал за малолетними дочерями своей родной сестры. Оставшись в комнате наедине со старшей племянницей, он силой повалил 8-летнюю девочку на кровать и изнасиловал ее.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным за изнасилование малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

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