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  • Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницу

Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницу

Сегодня 12:56
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В июле 2022 года в Новомосковском районе произошло ужасное преступление.

Новости Днепра про Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницу

Мужчина присматривал за малолетними дочерями своей родной сестры. Оставшись в комнате наедине со старшей племянницей, он силой повалил 8-летнюю девочку на кровать и изнасиловал ее.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным за изнасилование малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Новости Днепра про Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницу

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Новости Днепра про Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницуУкраїнська Новости Днепра про Остались в комнате наедине: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю племянницуРусский

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