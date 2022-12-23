Остались сестра и родители: на войне погиб Герой из Днепропетровской области

Димитрий Приходько родился 16 января 1976 года в Днепродзержинске. В 1995 году окончил Днепродзержинский технолого-экономический техникум. На протяжении 1995-1997 годов проходил срочную военную службу. С 2002 по 2008 год работал в УМВД Украины в Днепропетровской области, с 2012 года – курьером в Заводском районном суде. 22 марта был призван по мобилизации.
У него остались родители и сестра. Панихида состоится 24 декабря в 13:00 в казацкой церкви Пресвятой Покрова ПЦУ (ул. С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:00 на кладбище по ул. Романковской.
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