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Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

Сегодня 10:00
просмотров

На Донецком направлении в тяжелом бою погиб ветеран АТО из Кривого Рога Руслан Бетенин.

Новости Днепра про Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

Электрослесарь шахты «Юбилейная» Руслан Бетенин устроился на предприятие после участия в АТО. В конце 2022 года снова ушел на фронт.

Об этом сообщили на предприятии, где боец работал в мирной жизни.

Новости Днепра про Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

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Спасая командира подразделения, смелый воин 7 февраля получил ранение. 25 февраля в тяжелом бою Руслан Бетенин геройски погиб.

Дома у павшего Героя остались мать, родные, маленькие дети.

Похоронят бойца 6 марта в Кривом Роге.

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Новости Днепра про Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого РогаУкраїнська Новости Днепра про Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого РогаРусский

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