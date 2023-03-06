Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

Электрослесарь шахты «Юбилейная» Руслан Бетенин устроился на предприятие после участия в АТО. В конце 2022 года снова ушел на фронт.
Об этом сообщили на предприятии, где боец работал в мирной жизни.
Спасая командира подразделения, смелый воин 7 февраля получил ранение. 25 февраля в тяжелом бою Руслан Бетенин геройски погиб.
Дома у павшего Героя остались мать, родные, маленькие дети.
Похоронят бойца 6 марта в Кривом Роге.
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