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Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко

Сегодня 07:15
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1 октября погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко. Это случилось на позиции вблизи населенного пункта Зеленая Долина Донецкой области. Мужчине было 36 лет.

Новости Днепра про Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко

У него остались жена, 13-летняя дочь, 9-летний сын и родители. Об этом рассказала жена Героя.

Андрей служил с 2006 года. После полномасштабного вторжения пошел воевать по повестке. Был боевым медиком, имел звание сержанта. Служил в ТРО 118 батальона, в воинской части А 7284.

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Новости Днепра про Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей ПилипенкоУкраїнська Новости Днепра про Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей ПилипенкоРусский

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