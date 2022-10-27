Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко

У него остались жена, 13-летняя дочь, 9-летний сын и родители. Об этом рассказала жена Героя.
Андрей служил с 2006 года. После полномасштабного вторжения пошел воевать по повестке. Был боевым медиком, имел звание сержанта. Служил в ТРО 118 батальона, в воинской части А 7284.
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