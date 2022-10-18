Остался сын: в больнице остановилось сердце 30-летнего солдата ВСУ с Днепропетровщины

12 октября в больнице остановилось сердце солдата из Днепропетровской области Марка Кухановского. Ему было 30 лет.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Марк проходил срочную военную службу в 2010-2011 годах. В мае этого года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. У него остались жена, сын, мать и брат.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего Защитника!
Напомним, ранее мы писали, что из-за утреннего ракетного удара по Днепру пострадали 4 энергетиков.
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