Осталось много мест: куда в Днепре еще можно поступить в бюджет

Абитуриенты в Днепре еще могут поступить на бюджет в один из колледжей.

В субботу, 3 августа, 69 603 поступающих получили рекомендации к зачислению в бюджет по итогам автоматического распределения мест по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Они должны были подать оригиналы документов до 18:00 8 августа, после чего их зачислят на обучение. Остальные абитуриенты могут поступить в вузы только на контрактную форму обучения.

Впрочем, если нет желания платить за контракт, еще можно поступить в бюджет. Многие колледжи предлагают бесплатное обучение, правда, только по рабочим специализациям.

В частности, в Днепре в Днепровском индустриально-педагогическом колледже до 20 августа можно подать документы, чтобы поступить в бюджет. Для выпускников 11 класса предлагают обучение по специализации — «Повар. Мастер ресторанного обслуживания».

Для учащихся, которые завершили 9 классов и не хотят продолжать обучение в старшей школе, доступно немного больше специальностей:

Повар;

Электрогазосварщик; Слесарь по ремонту автомобилей; Рихтовщик кузовов;

Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

Узнать детали можно в самом колледже по указанному ниже телефону.

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