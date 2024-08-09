Осталось много мест: куда в Днепре еще можно поступить в бюджет

В субботу, 3 августа, 69 603 поступающих получили рекомендации к зачислению в бюджет по итогам автоматического распределения мест по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Они должны были подать оригиналы документов до 18:00 8 августа, после чего их зачислят на обучение. Остальные абитуриенты могут поступить в вузы только на контрактную форму обучения.
Впрочем, если нет желания платить за контракт, еще можно поступить в бюджет. Многие колледжи предлагают бесплатное обучение, правда, только по рабочим специализациям.
В частности, в Днепре в Днепровском индустриально-педагогическом колледже до 20 августа можно подать документы, чтобы поступить в бюджет. Для выпускников 11 класса предлагают обучение по специализации — «Повар. Мастер ресторанного обслуживания».
Для учащихся, которые завершили 9 классов и не хотят продолжать обучение в старшей школе, доступно немного больше специальностей:
Узнать детали можно в самом колледже по указанному ниже телефону.
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