Основателя Telegram Павла Дурова взяли под стражу во Франции

Об этом сообщает французский телеканал TF1.
Правосудие считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментами, предлагаемыми Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.п.), делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, — говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что кроме российского, у Дурова было и французское гражданство.
Почему миллиардер решил вернуться во Францию неизвестно.
Теперь основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.
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