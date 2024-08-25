Основателя Telegram Павла Дурова взяли под стражу во Франции

Известного предпринимателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вчера в Париже.

Об этом сообщает французский телеканал TF1.

Правосудие считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментами, предлагаемыми Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.п.), делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что кроме российского, у Дурова было и французское гражданство.

Почему миллиардер решил вернуться во Францию ​​неизвестно.

Теперь основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.

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