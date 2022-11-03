Осколок отрезал руку и покалечил ногу: в днепровской больнице спасают жизнь мужчины

Михаил проезжал на автомобиле в Херсонской области. После разрыва снаряда осколок отрезал ему руку и покалечил ногу. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу Мечникова. Здесь ему оказывают реанимационную помощь.

Это позволит Михаилу вернуться к нормальной жизни и даже водить машину.

Об этом рассказал Сергей Рыженко, директор ДОКБ им. Мечникова.

Михаил – обычный украинский человек. Крепкий мужчина, более 2 метров роста, со сбитыми столярными руками.

“Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы… Когда ему было тяжело, всегда помнил, что если он умрет, никому лучше не станет. Перестал обращать внимание на трагические события вокруг. Не мог плакать. Смерть никогда не сравнится с жизнью… Пока живешь, нужно жить», – написал Рыженко.

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