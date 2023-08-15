Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику

42-летний днепрянин зарабатывал на людях, желающих купить технику по заниженным ценам. «Предприниматель» позиционировал себя как надежного продавца, занимающегося оптовыми закупками бытовой техники. В частности, горожанин обещал потенциальным покупателям, что сможет завести в Украину технику от своего иностранного бизнес-партнера по ценам ниже рыночных.
Мужчина утверждал, что занимается этим не один год, поэтому ему можно доверять.
Доверчивые покупатели рисковали и отдавали продавцу средства в надежде получить качественную технику по привлекательным ценам. Однако после этого предприниматель исчезал с деньгами и больше не выходил на связь.
Бизнесмен успел обмануть трех днепрян на сумму более 2,5 миллиона гривен.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
Для того чтобы уберечься от мошенников, всегда тщательно проверяйте отзывы о товаре и продавце. Номера телефонов лучше загуглить, ведь не исключено, что кто-то уже стал жертвой обмана и предупреждает об этом других.
Храните все документы, предоставленные продавцом, а также электронную переписку. В случае возникновения недоразумений они станут вашим подтверждением совершения покупки. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь на спецлинию «102».
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