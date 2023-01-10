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  • Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге «привлекательности» паспортов

Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге «привлекательности» паспортов

Сегодня 16:52
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Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.

Новости Днепра про Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге

Об этом говориться в сообщении на сайте Henley Passport.

Так, в 2023 году украинцы могут путешествовать без виз в 144 страны мира, и мы оказались на 36-м месте в рейтинге «привлекательности» паспортов. Рядом с нами Панама и Парагвай.

В 2022 году Украина была на 35-м месте. Из стран Восточной Европы нас «обогнали» Венгрия, Польша, Чехия, Словакия и Словения. Но ниже нас в рейтинге Молдова, Грузия, Турция, Россия и другие страны так называемого «постсоветского» пространства.

Возглавляют список: Япония, Сингапур, Южная Корея, Германия, Испания. Наихудшие показатели получили Афганистан, Сирия, Ирак и Пакистан.

Что это за рейтинг?

The Henley Passport Index ㅡ глобальный рейтинг стран, измеряющий степень свободы передвижения по миру их граждан. С 2005 года этот рейтинг привлекательности паспортов создает международная консалтинговая компания Henley & Partners. Всего компания оценивает документы в 199 странах.

Для формирования рейтинга Henley & Partners использует базу Timatic, которая собирает данные о паспортных, визовых и таможенных требованиях каждой страны и территории. Страны, с чьими паспортами граждане получают больше препятствий во время путешествий, получают самые низкие баллы в индексе, и наоборот.

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