Определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году

Завершился конкурс от «Викихранилища» во время которого выбирали лучшие фото сделанные в областях Украины.
Лучшим фото Днепропетровской области в 2023 году стал снимок городища возле села Башмачка, сделанный Александром Мальоном, говорится на сайте конкурса.
Жюри определило фотографию, как образцовое документально-справочное фото для энциклопедии.
Городище Башмачка – памятник археологии национального значения. Расположен в 3 километрах от берега реки Днепр, на северо-восточной окраине села Башмачка бывшего Солонянского района вблизи областного центра, на мысе левого берега балки.
Это одно из трех укреплений черняховской культуры железного века, датированное концом III-IV веком. В пределах укрепленной части археологи обнаружили остатки углубленных и наземных построек, очагов, выложенных из камня, а за пределами каменных стен открыли гончарный горн.
Историки предполагают, что поселение могло быть резиденцией местного князя, ведь поблизости на могильнике нашли курганное захоронение «княжеского» ранга, которое датируют 290—390 годами.
Фото этого городища впервые представляет Днепропетровскую область, отметили представители конкурса.
На сегодняшний день в списке памятников Днепропетровской области 9084 объекта, 1564 из которых (это 16% от общего количества) проиллюстрировано фотографиями в Викискладе. В 2023 году 23 участника загрузили 1017 фотографий 166 памятников региона (фото 8 из которых впервые проиллюстрировано). За все время фото культурного наследия Днепропетровской области подавало 283 конкурсанта, — говорится в сообщении.
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