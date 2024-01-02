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Оправдали экс-судью из Днепра, который выбирал меры пресечения активистам-майдановцам

Сегодня 17:04
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Судью, который в 2014 году приказал арестовать майдановцев, оправдали.

Новости Днепра про Оправдали экс-судью из Днепра, который выбирал меры пресечения активистам-майдановцам

Экс-судью Бабушкинского районного суда Днепра Николая Решетника суд признал невиновным по делу о заведомо незаконном применении домашнего ареста и содержании под стражей в отношении майдановцев, пишет «Судовий репортер» со ссылкой на приговор от 22 декабря.

Во время протестов под Днепропетровской ОГА 26-28 января 2014 задержали активистов, устроивших мирную акцию. Тогда правоохранители «связали» майдановцев и привезли в суд, где им избирал меру пресечения судья Решетник.

Тогда судья применил к девяти из них меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей. В мае 2014 года дело в отношении митингующих закрыли. Однако активисты обратились с иском в суд относительно заведомо неправосудного решения (ст.375 УК).

Майдановцы считают, что им назначили заведомо незаконный домашний арест и содержание под стражей. Дело рассматривалось более 8 лет. Сам судья себя виноватым не считал, поскольку рассматривал ходатайство о мерах пресечения, в соответствии с нормами процессуального законодательства и личной заинтересованности здесь не имел.

Однако в 2017 году Высший совет правосудия привлек Решетника к дисциплинарной ответственности и уволил с должности. В 2021 году статью, по которой должны были судить экс-судью, признали неконституционной. По мнению Контитуционного суда, она имеет признаки юридической неопределенности, в связи с чем нивелируются конституционные принципы независимости судей. Поэтому в этой части дело против Решетника закрыли.

Потерпевшие настаивали на том, что участвовали в мирной акции протеста в поддержку европейского пути развития и смены власти, дискредитировавшей себя как преступная. Впрочем, их задержали и доставили в суд, где судья Решетник за 10 минут избрал им меру пресечения, несмотря на объяснения и тот факт, что активисты в массовых беспорядках не участвовали.

В мае 2023-го защитник потерпевших сообщил, что они отказываются от поддержки обвинения в суде, потому что указанная в обвинительном акте правовая квалификация действий обвиняемого не подпадает под действие Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии Решетнику объявили о подозрении по ч.3 ст.371 УКУ, то есть заведомо незаконные домашний арест и содержание под стражей с квалифицирующим признаком «в других личных интересах», обусловленных карьеризмом.

Прокурор просил для бывшего судьи 8 лет лишения свободы. В итоге Решетника оправдали из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

По мнению суда, ни одно из доказательств стороны обвинения не указывает на то, в чем состоит незаконность действий судьи при принятии им решений. Судья якобы соблюдал все процедурные нормы и действовал в пределах своих полномочий.

Показания потерпевших в суде касались только событий возле Днепровской облгосадминистрации и на прилегающей территории, а также их задержания. Такие показания вроде бы опровергают версию стороны обвинения относительно любой заинтересованности, договоренности или нарушения законодательства судьей, — говорится в приговоре.

Во время рассмотрения дела правоохранители отметили, что у некоторых активистов были изъяты средства для нанесения телесных повреждений и нападения: у одного палка, у двух других — ножи, еще один задержанный на момент рассмотрения ходатайства о мере пресечения потерял паспорт.

Сторона обвинения также не смогла доказать, в чем проявилась личная заинтересованность в вопросах карьеры при аресте девяти активистов. Такое обвинение следует считать неконкретным и основанным на предположениях, говорится в приговоре.

Судья не является субъектом преступления по статье 371 УК. Таким может быть должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, а в случае заведомо незаконного содержания под стражей также начальник места предварительного заключения. Судьи же за свои заведомо незаконные решения должны нести ответственность по ст.375 УК, которая признана неконституционной.

Таким образом, судью оправдали.

Фото: Микола Решетнік під час судового засідання у 2016 році в Запоріжжі. Depo Запоріжжя

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