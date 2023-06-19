Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

Сегодня 20:30
просмотров

В Днепропетровской области полицейские задержали участников организованной наркогруппировки, которые наладили выращивание и сбыт каннабиса.

Новости Днепра про ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

В ходе 26 обысков изъято 15 кг каннабиса, 3,3 тыс. кустов конопли, 4 гранаты, ружье и другие вещественные доказательства.
 
Преступную группу в составе четырех мужчин разоблачили полицейские Синельниковского РУП. В ходе досудебного расследования они установили, что на территории района действует организованная преступная группа, специализирующаяся на выращивании и сбыте каннабиса.
 
Правоохранители задокументировали деятельность 60-летнего организатора группы, привлекшего к сбыту марихуаны еще троих жителей Синельниковского района. По местам их проживания состоялись 26 одновременных санкционированных обысков, в ходе которых изъято более 3,3 тыс. кустов конопли, мешки, емкости и свертки с сушеным и измельченным наркотическим веществом, а также транспортные средства наркоторговцев и деньги, полученные преступным путем. Также один из наркосбытчиков хранил 4 гранаты РГД-5, патроны к подствольному гранатомету ВОГ-25 и патроны.
 
По результатам обысков сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Лидер группы и его сообщники задержаны в порядке ст. 208 УПК, они уведомлены о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные мероприятия прошли 15 июня совместно с сотрудниками отдела УСБУ в г. Павлоград, за процессуальным руководством Синельниковской окружной прокуратуры.

Новости Днепра про ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

Новости Днепра про ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

Читайте также:

Новости Днепра про ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасыУкраїнська Новости Днепра про ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Никопольщине сменят комендантский час: причины
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    На Никопольщине сменят комендантский час: причины

    У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.

    Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня

    Россияне сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

    Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

    Из-за катастрофы на Каховской ГЭС затопленными оказались десятки памятников архитектуры,…

    Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде
    Новости Днепра
    Сегодня 17:53
    Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

    В Шевченковском районе Днепра находится сразу несколько парков: Богдана Хмельницкого,…

    Последние новости

    На Никопольщине сменят комендантский час: причины
    На Никопольщине сменят комендантский час: причины

    У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня
    Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня

    Россияне сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Донецкой области. Украинские военные атаковали 1 склад горюче-смазочных материалов и пункты управления оккупантов.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС
    Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

    Из-за катастрофы на Каховской ГЭС затопленными оказались десятки памятников архитектуры, музеев и исторических сооружений. Значительная часть особо ценных объектов находится на оккупированных территориях.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    На Прикарпатье дядя изнасиловал и задушил свою 9-летнюю племянницу
    На Прикарпатье дядя изнасиловал и задушил свою 9-летнюю племянницу

    Вчера, 18 июня, в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель пгт Куты.

    Сегодня 18:28
    0
    просмотров
    Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде
    Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

    В Шевченковском районе Днепра находится сразу несколько парков: Богдана Хмельницкого, Глобы, 40-летия освобождения Днепра и Писаржевского. Журналисты dnepr.info выяснили в какой парк нужно идти за пешими прогулками, где можно покататься на велосипеде и куда отвести детей.

    Сегодня 17:53
    просмотров
    Братья из Днепра обустроили нелегальный мини-НПЗ, где производили 500 тонн топлива ежемесячно
    Братья из Днепра обустроили нелегальный мини-НПЗ, где производили 500 тонн топлива ежемесячно

    В Днепропетровской области организовали работу подпольного НПЗ.

    Сегодня 17:27
    просмотров
    Разыскивают почти месяц: в Днепре без вести пропал 46-летний мужчина
    Разыскивают почти месяц: в Днепре без вести пропал 46-летний мужчина

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:14
    0
    просмотров
    В Днепре будут охотиться за вывесками и рекламой на русском
    В Днепре будут охотиться за вывесками и рекламой на русском

    В Днепре будут охотиться за вывесками и рекламой на русском.

    Сегодня 16:32
    просмотров
    Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежал
    Задержали уже на Новом мосту: на Европейке парень украл телефон и убежал

    Вчера на Европейском бульваре неизвестный выхватил у женщины телефон и убежал в направлении Сичеславской Набережной.

    Сегодня 16:00
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области 7-летнюю девочку укусила змея во время прогулки
    В Днепропетровской области 7-летнюю девочку укусила змея во время прогулки

    В Днепре лечат девочку, которую ужалила змея.

    Сегодня 15:53
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх