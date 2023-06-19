ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

В Днепропетровской области полицейские задержали участников организованной наркогруппировки, которые наладили выращивание и сбыт каннабиса.

В ходе 26 обысков изъято 15 кг каннабиса, 3,3 тыс. кустов конопли, 4 гранаты, ружье и другие вещественные доказательства.

Преступную группу в составе четырех мужчин разоблачили полицейские Синельниковского РУП. В ходе досудебного расследования они установили, что на территории района действует организованная преступная группа, специализирующаяся на выращивании и сбыте каннабиса.

Правоохранители задокументировали деятельность 60-летнего организатора группы, привлекшего к сбыту марихуаны еще троих жителей Синельниковского района. По местам их проживания состоялись 26 одновременных санкционированных обысков, в ходе которых изъято более 3,3 тыс. кустов конопли, мешки, емкости и свертки с сушеным и измельченным наркотическим веществом, а также транспортные средства наркоторговцев и деньги, полученные преступным путем. Также один из наркосбытчиков хранил 4 гранаты РГД-5, патроны к подствольному гранатомету ВОГ-25 и патроны.

По результатам обысков сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Лидер группы и его сообщники задержаны в порядке ст. 208 УПК, они уведомлены о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные мероприятия прошли 15 июня совместно с сотрудниками отдела УСБУ в г. Павлоград, за процессуальным руководством Синельниковской окружной прокуратуры.

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