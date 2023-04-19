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Оперативная ситуация в Днепре с водой: официально

Сегодня 19:45
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Сегодня из-за плановых работ ЦЭК в Днепре была остановлена ​​повышающая насосная станция по бульвару Звездный.

Новости Днепра про Оперативная ситуация в Днепре с водой: официально

С 08:00 до 17:00 оставались без воды жители бульвара Звездный, 1, 1д и Запорожского шоссе, 2а, 4, 10, 16.

По состоянию на 18:00 электропитание повышающей насосной станции (ПНС) восстановлено, водоснабжение по указанным адресам налажено.

Все коммунальные службы города продолжают работать непрерывно, чтобы обеспечить надежную работу своих предприятий и предоставление услуг горожанам.

Коммунальщики завершили аварийные работы по просп. Богдана Хмельницкого,7. Подача воды жителям ул. Пугачев восстановлен.

Два дня подряд продолжаются аварийные работы по ул. Десантная, 3, из-за чего прекращено водоснабжение по ул. Десантная, 1-23.

По состоянию на 18.00 бригада КП «Днепропроводоканал» все еще работает на этом объекте.

Два дня подряд продолжаются аварийные работы по ул. Десантная, 3, из-за чего прекращено водоснабжение по ул. Десантная, 1-23.

По состоянию на 18.00 бригада КП «Днепропроводоканал» все еще работает на этом объекте.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы завершить работы и возобновить подачу воды.

Сегодня после обеда стало известно о повреждении водопровода по ул. Славы, 73. Временно прекращено водоснабжение на ул. Славы, 63-99. Коммунальщики планируют провести ремонтные работы на объекте завтра.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-1

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Новости Днепра про Оперативная ситуация в Днепре с водой: официальноУкраїнська Новости Днепра про Оперативная ситуация в Днепре с водой: официальноРусский

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