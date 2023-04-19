Оперативная ситуация в Днепре с водой: официально

С 08:00 до 17:00 оставались без воды жители бульвара Звездный, 1, 1д и Запорожского шоссе, 2а, 4, 10, 16.
По состоянию на 18:00 электропитание повышающей насосной станции (ПНС) восстановлено, водоснабжение по указанным адресам налажено.
Все коммунальные службы города продолжают работать непрерывно, чтобы обеспечить надежную работу своих предприятий и предоставление услуг горожанам.
Коммунальщики завершили аварийные работы по просп. Богдана Хмельницкого,7. Подача воды жителям ул. Пугачев восстановлен.
Два дня подряд продолжаются аварийные работы по ул. Десантная, 3, из-за чего прекращено водоснабжение по ул. Десантная, 1-23.
По состоянию на 18.00 бригада КП «Днепропроводоканал» все еще работает на этом объекте.
Два дня подряд продолжаются аварийные работы по ул. Десантная, 3, из-за чего прекращено водоснабжение по ул. Десантная, 1-23.
По состоянию на 18.00 бригада КП «Днепропроводоканал» все еще работает на этом объекте.
Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы завершить работы и возобновить подачу воды.
Сегодня после обеда стало известно о повреждении водопровода по ул. Славы, 73. Временно прекращено водоснабжение на ул. Славы, 63-99. Коммунальщики планируют провести ремонтные работы на объекте завтра.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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