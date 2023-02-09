Опасные «радиоактивные» орехи из Бразилии завезла в Украину компания из Днепра

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
Система RASFF, которая занимается мониторингом безопасности продуктов в мире, сообщила, что в орехах, которые завезли в Украину из Бразилии, значительное количество афлатоксинов.
Отмечается, что завезла эти орехи в Украину компания ООО «КРИОЛИТ-Д», зарегистрированная в Днепре на Океанской улице, 4.
В бразильском орехе значительно превышено содержание афлатоксинов (В1 и суммарного количества B1, B2, G1 и G2). Это естественный канцероген, даже малые дозы которого могут привести к проблемам со здоровьем. В частности, они способствуют развитию онкозаболеваний.
Поэтому Госпотребслужба призывает операторов рынка немедленно изъять из обращения этот товар.
«Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращайтесь в территориальные управления», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее такие токсины нашли в арахисе, завезенном в Украину из Египта.
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