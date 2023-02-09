Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Опасные «радиоактивные» орехи из Бразилии завезла в Украину компания из Днепра

Опасные «радиоактивные» орехи из Бразилии завезла в Украину компания из Днепра

Сегодня 11:07
просмотров

В Украину ввезли орехи, в которых превышено содержание природных канцерогенов.

Новости Днепра про Опасные

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Система RASFF, которая занимается мониторингом безопасности продуктов в мире, сообщила, что в орехах, которые завезли в Украину из Бразилии, значительное количество афлатоксинов.

Отмечается, что завезла эти орехи в Украину компания ООО «КРИОЛИТ-Д», зарегистрированная в Днепре на Океанской улице, 4.

В бразильском орехе значительно превышено содержание афлатоксинов (В1 и суммарного количества B1, B2, G1 и G2). Это естественный канцероген, даже малые дозы которого могут привести к проблемам со здоровьем. В частности, они способствуют развитию онкозаболеваний.

Поэтому Госпотребслужба призывает операторов рынка немедленно изъять из обращения этот товар.

«Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращайтесь в территориальные управления», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее такие токсины нашли в арахисе, завезенном в Украину из Египта.

Новости Днепра про Опасные

Читайте также:

Новости Днепра про Опасные Українська Новости Днепра про Опасные Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

    Утром 9 февраля на улице Быкова Саксаганского района Кривого Рога…

    Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля

    Сегодня утром в Днепре нет проблем с водоснабжением отопления, также…

    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро

    Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.

    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

    В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.

    Последние новости

    Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны
    Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны

    Детей эвакуировали в Турцию из-за войны.

    Сегодня 10:26
    0
    просмотров
    С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать свет
    С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать свет

    Сегодня, 9 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

    Сегодня 10:11
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)
    В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

    Утром 9 февраля на улице Быкова Саксаганского района Кривого Рога горел автомобиль.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина
    На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина

    Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. В результате атаки в Никополе погиб 37-летний мужчина.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля
    Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля

    Сегодня утром в Днепре нет проблем с водоснабжением отопления, также в городе есть свет.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро

    Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

    В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина

    У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу спалахнув автомобіль.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля
    До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины

    У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх