Они не приедут к нам на танке: Вилкул рассказал о ситуации в Днепропетровской области

Война все равно будет продолжаться, она будет долгой и тяжелой. Скорее всего, там будут и ракеты, и «Шахиды». Но никто не придет к нам на танке – враг не сможет форсировать Днепр. И это Великая Победа! Уверен, что Окончательная Победа будет за нами. Мы освободим левый берег Днепра, Крым и Донбасс. — Вилкул об этом рассказал на вечернем брифинге.
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