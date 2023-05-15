Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины

В марте 2023 года Богдан был мобилизован в ряды ВСУ и проходил службу в должности старшего стрелка.

5 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб солдат ВСУ из Верхнеднепровска Богдан Бобух.

15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится…

В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты.

Трудный день на Никопольщине. Сегодня есть раненые люди. Трое взрослых…

15 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре…

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Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину Трудный день на Никопольщине. Сегодня есть раненые люди. Трое взрослых и ребенок. Девочка 2009 г.р. Она госпитализирована с диагнозом минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма. Врачи оказывают всю необходимую помощь. просмотров

Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты. просмотров

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В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений: ситуация на фронте В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений, а украинские военные - две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

В Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО) Сегодня, 15 мая, в Новомосковске на улице Гетманская во время движения загорелся ВАЗ. 0 просмотров