Омега 3 — как правильно принимать

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Омега-3 — это группа полиненасыщенных незаменимых жирных кислот (ПНЖК), которые необходимы для здоровья нашего организма. Их существование было обнаружено очень давно, но только в последнее время они стали предметом пристального внимания науки, которая до сих пор пытается разгадать все их тайны. Раньше их использовали как лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но сегодня о возможностях этих полезных нутриентов известно гораздо больше. Омега-3 являются важными компонентами клеточных мембран и активными участниками метаболических процессов. Они влияют на практически все структуры и органы нашего тела: сердце и сосуды, костную и иммунную системы, мозг и кожу, а также защищают организм от воспалений и преждевременного старения. Омега 3 Mollers точно не будет лишней для вашего организма.

Альфа –линоленовая кислота (АЛК, ALA)

ALA (альфа-линоленовая кислота) является одной из трех групп омега-3 ПНЖК и может быть синтезирована растениями. Она служит предшественником более важных омега-3 ПНЖК — эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA) кислот. Хотя ALA является самой короткой омега-3 кислотой и содержит только три ненасыщенные связи, она играет важную роль в организме. ALA входит в состав клеточных мембран и участвует в метаболических процессах. Она оказывает положительное воздействие на сердце и сосуды, костную и иммунную систему, мозг и кожу, а также защищает организм от воспалительных процессов и преждевременного старения. При достаточном употреблении растительных масел и семян риск дефицита ALA в организме минимален.

Функции АЛК в организме:

влияет на развитие плода, органов зрения, головного мозга, половых желез и процессы роста;

принимает участие в биохимии нервной системы, передаче нервных импульсов;

борется со стрессом;

поддерживает мозговую активность;

стимулирует выработку противовоспалительных простагландинов группы Е;

регулирует кровяное давление и холестерин в крови;

сохраняет влагу в коже и волосах;

входит в состав мембран всех клеток организма.

Как бы нам не хотелось это признавать, но наше питание очень далеко от идеала. Чтобы в организме было достаточно омега-6 и омега-3, нужно в своем рационе иметь мясо, яйца, молоко и т. д. или принимать БАДы с омега 3.

Признаки дефицита ALA в организме:

снижение способности к обучению;

задержка роста;

вялость;

проблемы со зрением;

нарушение координации;

онемение, покалывание в кончиках пальцев рук и ног;

повышенное артериальное давление

изменение настроения и поведения;

сухость кожи;

снижение сопротивляемости к алкоголю.

Продукты, которые содержат АLА (в 100 г):

Масло льняное — 53,37 г;

Семена чиа — 17,83 г;

Масло канолы — 9,14 г;

Семя конопляное — 8,68 г;

Масло соевое — 6,79 г;

Петрушка сушёная — 1,86 г;

Масло кукурузное — 1,16 г.

При выборе растительного источника Омега-3 необходимо учитывать, что ПНЖК быстро разлагаются под воздействием кислорода и солнечного света, теряют свои полезные свойства и могут стать вредными для организма. Чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ, следует хранить продукты, такие как льняное, рыжиковое, соевое или кунжутное масла, в темном месте и темной таре, употреблять только свежими и за короткое время. Если продукт имеет горький вкус, его употреблять не следует.

Вместо масла можно использовать семена льна, которые лучше всего измельчать непосредственно перед употреблением. Они также очень полезны для женского здоровья, так как содержат фитоэстрагены. Однако стоит учесть, что при большом количестве употребления семян льна может нарушиться работа пищеварительной системы, поэтому не стоит злоупотреблять ими.

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