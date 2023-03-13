Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать

Омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале рассказал, законен ли процесс выдачи повесток на улице или в общественных местах? Кто имеет право вручить повестку и возможно ли проверить документы вручающего?

По его словам, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством. Потому их могут вручать и на работе, и на блокпосту, и в кафе, и на улице.

Лубинец отметил, что вручать повестки могут:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Также омбудсман подчеркнул, что тот, кому вручают повестку, имеет право узнать, кто ее выдает, и проверить удостоверение уполномоченного лица.

Важно: перед тем, как принять повестку, следует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и повестку, проверив правильность заполнения документов.

Выдача повесток во время военного положения должна проводиться в соответствии с законодательством Украины, с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность, – отметил Дмитрий Лубинец.

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