Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В Никопольском районе под обстрел попала Марганецкая громада. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из российских «Градов».
Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина – ранена. Она находится в больнице.
В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Пострадали местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.
В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Сейчас на месте работают все службы.
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