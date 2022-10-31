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  • Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

Сегодня 08:30
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Ночью 31 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Новости Днепра про Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

В Никопольском районе под обстрел попала Марганецкая громада. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из российских «Градов».

Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина – ранена. Она находится в больнице.

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Пострадали местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Сейчас на месте работают все службы.

Новости Днепра про Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

Новости Днепра про Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

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