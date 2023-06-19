Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
К вечеру 19 июня оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Из-за атаки российской армии по мирному городу пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Никополе в результате обстрела оккупантов повреждены газопровод, линия электропередач, 16 частных домов, 9 хозяйственных сооружений, 2 – уничтожены полностью.
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