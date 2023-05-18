«Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)

Вблизи одного из ресторанов на Сичеславской Набережной днепряне заметили огромное змеиное кубло. С десяток пресмыкающихся сплелись воедино неподалеку от воды и грелись на солнышке, лежа на камнях.
Днепряне публикуют видеодоказательства в телеграмм-каналах.
Пресмыкающиеся совсем не боялись людей и продолжили лежать на солнышке. Скорее всего, на видео ужи и полозья. Это неядовитые змеи, которые не представляют угрозы для людей. Сейчас идет сезон активности этих созданий, поэтому их все чаще замечают посреди города.
Лучше не трогать эти создания и отойти от них подальше. Как только пресмыкающиеся нагреются, то поползут назад поближе к воде.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре в частном доме заметили полутораметровую гадюку. Кроме этого, нашествие змей было зафиксировано на Монастырском острове. Там на смотровой площадке возле церкви заметили целый клубок пресмыкающихся. А в пригороде Днепра змеи поселились на стенах частных усадеб.
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