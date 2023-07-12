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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину

Сегодня 22:00
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Никопольщина снова попала под обстрел врага. Оккупанты попали по одной из громад из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«русская армия продолжает подтверждать свою низость каждый день, обстреливая наши мирные города и села. Сегодня «прилеты» – в Марганецкой громаде Никопольщины. Она снова пережила артобстрел. Но главное, что обошлось без жертв.Тихо было в других районах Днепропетровской области. Без обстрелов», — сообщил Сергей Лысак.

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