Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину

«русская армия продолжает подтверждать свою низость каждый день, обстреливая наши мирные города и села. Сегодня «прилеты» – в Марганецкой громаде Никопольщины. Она снова пережила артобстрел. Но главное, что обошлось без жертв.Тихо было в других районах Днепропетровской области. Без обстрелов», — сообщил Сергей Лысак.

Никопольщина снова попала под обстрел врага. Оккупанты попали по одной из громад из тяжелой артиллерии.

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