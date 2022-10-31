Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».
«Это привело к массовому вымиранию рыбы в пруду. В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб — тепловодной тилапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок. При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась» — говорится в сообщении.
В Энергоатоме предупредили, если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн мертвой рыбы.
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