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Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»

Сегодня 21:15
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Российские захватчики уничтожают важную экологическую составляющую работы атомной станции. Россияне спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

Новости Днепра про Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС —

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

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Новости Днепра про Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — Українська Новости Днепра про Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — Русский

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