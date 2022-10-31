Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, всего оккупанты запустили более 50 ракет. 44 из них удалось сбить.
Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область). 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил, – говорится в сообщении.
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