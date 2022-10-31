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Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО

Сегодня 10:25
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Сегодня утром россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Новости Днепра про Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, всего оккупанты запустили более 50 ракет. 44 из них удалось сбить.

Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область). 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО

Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя!

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